Cielo bate recorde olímpico e vai à final dos 50m livre

O nadador brasileiro César Cielo quebrou nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) o recorde olímpico dos 50m livre ao marcar o tempo de 21s34 na primeira semifinal da prova nos Jogos Olímpicos de Pequim. Com o resultado, Cielo se classificou para a disputa de medalhas na prova com o melhor tempo entre os oito finalistas. A decisão será disputada na manhã de sábado (noite de sexta no Brasil) no Centro Aquático Nacional de Pequim, o Cubo D'Água. O brasileiro, que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre, já havia batido o recorde olímpico dos 50m durante a fase de classificação da prova realizada no dia anterior. A marca, no entanto, acabou superada minutos depois pelo francês Amaury Leveaux. Agora, na semifinal, Cielo baixou ainda mais o tempo e ficou a apenas seis centésimos de segundo do recorde mundial, que é de 21s28. O bronze de César Cielo nos 100m livre foi a primeira medalha olímpica do Brasil na natação desde Sydney-2000 e a primeira em uma prova individual da modalidade desde Atlanta-1996. O brasileiro treina e estuda em Auburn, nos Estados Unidos, e ganhou destaque ao se tornar o primeiro nadador do país a completar a prova dos 50m livre com um tempo abaixo da marca de 22 segundos. A medalha de Cielo foi a décima da natação para o Brasil em Jogos Olímpicos - agora, são três de prata e sete de bronze no total.