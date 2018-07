Cielo conquista 1º ouro olímpico do Brasil na natação

César Cielo se tornou o maior nadador brasileiro na história dos Jogos Olímpicos ao conquistar a medalha de ouro na prova dos 50m livre neste sábado (noite de sexta no Brasil). Veja também: César Cielo ganha ouro na disputa dos 50 metros livre A medalha de César Cielo em imagens A campanha brasileira na Olimpíada de Pequim Saiba tudo sobre Michael Phelps, o maior campeão olímpico O ouro de Cielo, que tem apenas 21 anos de idade, foi o primeiro do Brasil na Olimpíada de Pequim e o primeiro da natação brasileira em Jogos Olímpicos. Com o tempo de 21s30, Cielo quebrou o recorde olímpico da prova pela terceira vez em Pequim e ficou a apenas dois centésimos de segundo do recorde mundial. O brasileiro já havia conquistado a medalha de bronze na prova dos 100m livre e, com o ouro, alcança um feito que supera as conquistas de Gustavo Borges - até então, o mais bem-sucedido nadador brasileiro em Olimpíadas. Gustava ganhou duas medalhas de prata (em Barcelona-92 e Atlanta-96) e duas de bronze (em Atlanta e em Sydney-2000), mas nunca conseguiu ser campeão olímpico. As medalhas de Cielo em Pequim também quebraram um jejum para a natação brasileira, que ficou fora do pódio em Atenas-2004 e não conseguia um lugar entre os três primeiros em provas individuais desde a Olimpíada de Atlanta. Com o resultado, a natação brasileira passa a ter 11 medalhas em Jogos Olímpicos: uma de ouro, três de prata e sete de bronze. Em Pequim, o Brasil soma cinco medalhas: além do ouro e do bronze de Cielo, o judô conquistou outras três medalhas, todas de bronze, com Ketleyn Quadros, Leandro Guilheiro e Tiago Camilo. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, César Cielo treina e estuda em Auburn, nos Estados Unidos, e ganhou destaque ao se tornar o primeiro nadador do Brasil a completar a prova dos 50m livre com um tempo abaixo da marca de 22 segundos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.