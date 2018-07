Cielo e Poliana entre os melhores do ano Cesar Cielo, Diego Hypólito e Torben Grael entre os homens; Poliana Okimoto, Natália Falavigna e Sarah Menezes entre as mulheres. Esses são indicados para o Prêmio Brasil Olímpico. Os melhores do ano - masculino e feminino - serão definidos em votação pela internet e conhecidos no dia 21. Veja a lista completa em www.estadao.com.