Cielo se alia a Facebook para lojistas usarem rede social

O projeto, que entra em vigor no próximo dia 6 com 250 estabelecimentos na Grande São Paulo, permitirá que lojistas façam uma campanha dirigida por meio da rede social. Clientes previamente cadastrados na página do estabelecimento no Facebook poderão recomendá-lo a amigos por meio de seu mural.

O plano é que no primeiro trimestre de 2013 o aplicativo seja estendido para todo o país.

O objetivo da parceria é de que lojistas usem o mecanismo para premiar clientes que fizerem o cadastro na loja (check in) e que a recomendarem a amigos, explicou o presidente da Cielo, Rômulo Dias. Assim, os lojistas poderão usar a ferramenta para fazer campanhas dirigidas para aumentar a frequência de clientes e o tíquete médio das transações.

"É como um boca a boca digital", disse Dias a jornalistas. "A recomendação dos amigos é muito mais eficiente do que campanhas na mídia."

Segundo o presidente do Facebook no Brasil, Alexandre Hohagen, o portal pretende expandir o conceito pioneiro no Brasil para outros países.

Inicialmente, o serviço não terá custo para os lojistas, mas a Cielo faz planos de obter receitas adicionais.

"A gente começa não cobrando. Depois, quando o serviço estiver consolidado, a gente decide o que fazer", disse o presidente da empresa de cartões.

(Por Aluísio Alves)