Cielo testa e aprova 'quartel-general' do Brasil em Londres 2012

A equipe brasileira de natação treinou no centro de treinamentos de Crystal Palace, no sul de Londres, na véspera de uma competição em Roma - uma das últimas antes das Olimpíadas.

Crystal Palace será o "quartel-general" do Brasil durante os Jogos. Pela primeira vez em uma olimpíada, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) oferecerá a seus atletas um centro de treinamentos de ponta, para que eles possam continuar treinando até a última hora.

O medalhista de ouro em Pequim 2008 Cesar Cielo, explica que mesmo pequenos detalhes - como a familiaridade dos atletas com o ambiente ao seu redor - dão mais tranquilidade para que ele se concentre apenas em competir.

Apesar do investimento no conforto e preparo dos atletas, o COB afirma que não espera um grande salto de medalhas vencidas pelo Brasil em Londres 2012, na comparação com Pequim 2008 - quando o país ganhou três ouros, quatro pratas e oito bronzes. Segundo o chefe da delegação brasileira em Londres, o ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman, o salto de medalhas do Brasil ocorrerá nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.