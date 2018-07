Ciência do clima sofre desgaste Desde o ano passado, governos e pesquisadores tem questionado dados dos relatórios do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC). Um dos principais casos ocorreu em novembro, quando o ministro do meio ambiente da Índia afirmou que não existem "provas científicas conclusivas" para relacionar o degelo do Himalaia ao aquecimento global. O presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, admitiu em janeiro erros nos dados.