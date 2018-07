Ciência sem Fronteiras é criticado em reunião da SBPC O programa Ciência sem Fronteiras foi alvo de críticas ontem na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência (SBPC). Durante a mesa-redonda Fronteira da Ciência sem Fronteiras foi questionada, por exemplo, a capacidade do País de absorver esses pesquisadores do exterior quando eles voltarem para o Brasil. "Se temos problemas com a absorção de recém-doutores, que têm dificuldade de se inserir no mercado, como vamos receber esses alunos?", observou a doutoranda Luana Bonone, presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG).