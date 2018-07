Ciência sem Fronteiras ganha 9 mil bolsas A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a estatal Eletrobras formalizaram ontem a doação de 9 mil bolsas ao Ciência sem Fronteiras, programa do governo federal para a formação de pesquisadores. O investimento total do contrato assinado com as agências de fomento federais ultrapassa os R$ 440 milhões.