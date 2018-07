Ciências do mar terão aporte de R$ 30 mi

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Marco Antonio Raupp, criticou ontem a falta de qualidade da educação no País e disse que o Brasil só avançou de maneira satisfatória em três setores: agronegócio, aeronáutica e exploração de petróleo.

Segundo ele, os setores bem sucedidos dependem da ação de empresas ? no caso do agronegócio, a Embrapa é a principal responsável pelo desenvolvimento. No do petróleo, a Petrobrás e, na aeronáutica, a Embraer. "O problema é que não avançamos muito além desses três setores", afirmou. Em sua opinião, é fundamental o fortalecimento de institutos de pesquisa no País.

Encontro. Uma das áreas deficientes e que em breve deve ganhar um ou dois institutos nacionais de pesquisa é a de ciências do mar ? tema da 62ª Reunião Anual da SBPC, que foi aberta ontem e termina na sexta-feira em Natal. Serão R$ 30 milhões para o setor, segundo Luiz Antonio Rodrigues Elias, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).

O ministro Sergio Rezende (MCT) assinou ontem uma autorização para a realização de editais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) num valor total de R$ 865 milhões.

Os temas vão de sustentabilidade na carcinicultura a construção naval e transporte aquaviário. Segundo o ministro, o valor total "é quase duas vezes e meia o total de recursos" da pasta no ano de 2002.