Cientista cria 'boneca' com células vivas de câncer

Um cientista japonês criou uma "boneca" feita a partir de células vivas de câncer de fígado, abrindo caminho para que remédios e tratamentos sejam testados em condições mais parecidas com as encontradas no corpo humano. A boneca de 5 mm de altura e 2 mm de espessura foi criada usando uma técnica que molda o tecido em um formato tridimensional. O criador da técnica, Shoji Takeuchi, do Instituto de Ciência Industrial da Universidade de Tóquio, disse que, agora, sua equipe vai tentar combinar diferentes tipos de células para criar sistemas mais complexos. "A técnica pode criar diferentes estruturas com diferentes células. É o que vamos começar a fazer a partir de agora", disse Takeuchi à BBC Brasil. A estrutura foi criada usando cerca de 100 mil esferas de colágeno semeadas com células cancerígenas hepáticas e colocadas em um molde semelhante à forma humana. As esferas foram cobertas por um tipo de célula que libera proteína e colágenos, unindo todas as células e fazendo com que a estrutura possa ser movida sem se quebrar. Como resultado, o produto final é muito mais próximo do tecido humano do que um grupo de células em um prato de laboratório. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.