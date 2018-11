Jamil Chade, Evandro Fadel e Afra Balazina, Com Reuters e Ap, O Estado de S.Paulo

O climatologista James Hansen, da Nasa, receberá o prêmio Sofia, no valor de US$ 100 mil. Há anos ele conscientiza políticos para as mudanças climáticas. O prêmio foi criado por Jostein Gaarder, autor de O Mundo de Sofia. /