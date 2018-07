Cientista que se disse enganado por 'miss biquíni' é condenado

Um cientista britânico que alegava ter sido enganado por uma quadrilha, que se fez passar por uma "ex-miss mundial do biquíni" em um site de relacionamentos, foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão.

Paul Frampton, de 68 anos, formado em Oxford e residente nos Estados Unidos, onde dava aulas na Universidade da Carolina do Norte, é reconhecido internacionalmente por seu trabalho na área da física e da astronomia.

Ele foi preso na Argentina, após tentar embarcar no aeroporto de Buenos Aires com dois quilos de cocaína na mala.

Frampton foi detido no dia 23 de janeiro no aeroporto internacional de Ezeiza, depois que cães farejadores detectaram a droga, embrulhada em papel de presente na mala que havia sido despachada no voo que o levaria de volta aos Estados Unidos.

Segundo o cientista, a mala pertencia à suposta ex-miss.

O jornal Clarín disse que um dos indícios que complicaram a situação do britânico foi o trajeto pouco comum para encontrar a modelo, passando por La Paz e Buenos Aires.

O diário argentino diz ainda que as mensagens trocadas com um amigo e com a suposta modelo também comprometeram Frampton. Entre os trechos citados estavam frases como "estou com medo dos cães farejadores" ou "de que lado você está, dos bandidos da coca ou de seu marido?" e "isso na Bolívia não vale nada, mas na Europa vale milhões".

O cientista afirmou, em sua defesa, ter escrito as mensagens de brincadeira, segundo o Clarín.

Quadrilha

De acordo com a versão de Frampton, divulgada recentemente pelo jornal Clarín, ele conheceu a falsa "miss" por meio de um site de relacionamentos e, durante 11 semanas, conversou com ela pela internet.

O cientista dizia que, por todo esse tempo, pensava estar conversando com a modelo Denise Milani, nascida na República Checa, que em 2007 ganhou o título de "Miss Bikini World".

"Eu tinha certeza de que conversava com ela, mas após algumas semanas na prisão entendi que poderia ter sido um homem (passando-se por ela)", disse.

Segundo a imprensa local, não há provas sobre a participação da ex-miss biquíni no esquema e especula-se que sua imagem possa ter sido usada por alguma quadrilha.

A ex-mulher do físico, Annie Marie, disse que ele é "emocionalmente uma pessoa de três anos" e que "só entende de ciências, e não de questões de relações humanas".

Encontro

A pessoa que se fazia passar pela ex-miss, segundo Frampton, teria dito estar "cansada de ser modelo fotográfica" e que gostava de homens mais velhos.

Pela internet, os dois marcaram um encontro em La Paz, na Bolívia. De acordo com Frampton, a suposta modelo teria dito que tinha dinheiro e enviado as passagens para o encontro.

Na data marcada, a mulher não apareceu. No entanto, segundo o cientista, um homem foi ao local marcado e entregou uma mala que pertenceria à suposta ex-miss e que deveria ser entregue em um próximo encontro.

Frampton permaneceu dez dias em La Paz, e depois seguiu para Buenos Aires, onde receberia uma passagem para Bruxelas, onde a mulher o esperaria.

O cientista ficou três dias no aeroporto de Ezeiza, esperando a passagem. Ele contou que seus amigos o alertaram que a história já estava complicada demais e mandaram a passagem de volta para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde residia e trabalhava.

Ele acabou sendo detido ao tentar embarcar.

Frampton disse que foi alertado por amigos de que poderia estar caindo em uma "armadilha", mas afirmou ter o hábito de levar seus projetos até o fim.

"Quando cheguei a La Paz e ela não estava, eu deveria ter percebido algo estranho e voltado para casa. Mas ela era meu projeto, e costumo levar meus projetos até o fim", afirmou em entrevista ao Clarín.