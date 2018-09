Cientistas acham 'dinossauro chutador'

A ilustração mostra como o dinossauro teria usado as pernas traseiras

Cientistas britânicos e americanos anunciaram ter descoberto uma nova espécie de dinossauro - batizada de Brontomerus mcintoshi.

O nome em latim significa "coxas de trovão" e é uma homenagem às poderosas pernas traseiras, capazes de disparar poderosos chutes.

Os ossos do Brontomerus foram descobertos na década de 90 em Utah, nos Estados Unidos.

Eles estavam numa pedreira e tinham sido vandalizados por comerciantes de fósseis do mercado negro, provavelmente por pensarem que não tinham valor comercial.

Pesquisadores do museu de História Natural de Oklahoma ficaram com os ossos até que em 2007, o professor Mike Taylor, da University College London, no Reino Unido, decidiu examiná-los mais detalhadamente.

O estudioso afirma que a parte superior do osso do quadril é muito maior que o de outros saurópodes.

Segundo ele, isso o levou a deduzir que ele teria muitos músculos até em cima.

O Brontomerus então teria coxas muito fortes, musculosas e capazes de disparar chutes poderosos.

Por isso, o Taylor acredita que inicialmente, os coices teriam sido usados para disputar a atenção de fêmeas, possivelmente evoluindo para defesa.

