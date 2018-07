Cientistas acham sistema solar com anéis de asteróides A estrela Epsilon Eridani tem dois anéis de asteróides e um cinturão externo de material congelado, semelhante à região do nosso Sistema Solar onde se originam alguns cometas. Para os cientistas, a presença dos cinturões indica que há planetas ainda não vistos no sistema. A gravidade desses planetas é necessária para manter os cinturões ?na linha?. O mais interno dos anéis é idêntico ao cinturão de rochas que orbita o Sol, enquanto que a outra faixa rochosa tem 20 vezes mais material. Epsilon Eridani é menor e mais fria que o Sol, e fica a cerca de 10 anos-luz da Terra. É a estrela mais próxima da Terra a ter um planeta confirmado - Epsilon Eridani b, descoberto em 2000 e confirmado em 2006. Visível no céu a olho nu, na constelação de Eridanus, ela é a 9ª estrela mais próxima do Sol. Tem 850 milhões de anos - menos de um quarto da idade do Sol. Segundo o principal autor do trabalho que descreve a descoberta, Dana Backman, do Instituto Seti, o sistema ?se parece com o nosso quando era mais novo?. Segundo os autores, três planetas, com massas intermediárias entre as de Netuno e Júpiter, poderiam explicar a distribuição de material observada em Eridani. O planeta descoberto em 2000 ficaria perto do anel mais interior, mas a presença desse cinturão restringe a possível órbita do astro, já que sua gravidade poderia arrancar os asteróides da formação. A descoberta dos anéis será descrita em janeiro na publicação The Astrophysical Journal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.