Cientistas ainda estudam impacto do derrame no mar O impacto total do maior acidente ambiental da história dos Estados Unidos ainda é uma incógnita. Até meados de agosto, cerca de 5 mil animais mortos foram coletados e registrados pelas autoridades americanas. Mas essa é apenas uma parcela da vida marinha atingida pelo derrame de petróleo durante 86 dias no Golfo do México. O dano provocado no chão do oceano ainda é desconhecido, assim como os efeitos do petróleo e dos solventes usados para dispersá-lo sobre as 16 mil espécies da região e os seres humanos.