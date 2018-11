Cientistas barateiam produção do Lípitor Pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp associados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos desenvolveram um processo mais barato de produção da atorvastatina, princípio ativo do Lípitor. O remédio de uso contínuo para controle do colesterol é o mais vendido no mundo. Isso poderia tornar o genérico do medicamento, que custa R$ 70, mais barato.