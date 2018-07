Cientistas britânicos criam tecido invisível a olho nu

Cientistas da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, criaram um tecido tão fino a ponto de ser invisível a olho nu, algo que poderia revolucionar o mundo da tecnologia. O material também tem um alto potencial de condução de eletricidade.

Batizado como GraphExeter, o tecido é transparente e foi feito com o uso de máquinas de última geração. A invenção é feita a partir de grafeno, um tipo de carbono que no futuro pode substituir o silício.

O material poderá ser usado em produtos com a tecnologia touch screen, como as telas de smartphones e tablets, que são operadas com o dedo.

O cientista Tom Bointon explica que, por ser transparente, o condutor requer menos energia para transmitir as imagens. Inovador, o tecido ultrafino é considerado pelos pesquisadores como o material transparente mais eficiente para a condução de eletricidade.

Saverio Russo, um dos criadores, compara o GraphExeter a uma lasanha. "Em vez de massa, a invenção usa várias camadas de grafeno. E no lugar de presunto, são inseridas moléculas condutoras que ganham e perdem elétrons", diz o pesquisador.

Em forma de spray, o GraphExeter poderá ser aplicado sobre janelas e espelhos, criando "revolucionárias superfícies inteligentes", dizem os cientistas.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.