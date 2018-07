Cientistas capturam 'pela 1ª vez' tornados na superfície solar

Cientistas de uma universidade no País de Gales filmaram um grupo de tornados gigantes na superfície do Sol. O tamanho das tempestades é diversas vezes o do Planeta Terra inteiro.

Pesquisadores da Universidade de Aberystwyth encontraram as tempestades com ajuda do telescópio atmosférico que fica a bordo do Observador Dinâmico Solar (SDO, na sigla em inglês), da agência espacial americana Nasa.

O vídeo foi apresentado em um encontro nacional de astronomia em Manchester.

"Está é provavelmente a primeira vez que um tornado solar tão grande é filmado", afirma o astrônomo Xing Li, do Instituto de Matemática e Física da universidade. "Outros tornados menores já haviam sido detectados por satélites SOHO, mas eles não haviam sido filmados."

Os tornados solares foram observados no dia 25 de setembro de 2011. Eles foram descobertos com um equipamento que havia sido lançado no espaço em fevereiro de 2010.

O objetivo do satélite é coletar dados que ajudem os cientistas a entender como variações nos padrões do Sol podem afetar o resto do espaço.

O telescópio viu gases superaquecidos - com temperaturas entre 47.250 e 2 milhões de graus Celsius - circulando em distâncias de cerca de 200 mil quilômetros por pelo períodos de pelo menos três horas.

A velocidade dos gases pode atingir até 300 mil quilômetros por hora. Na Terra, os tornados de ar chegam a 150 quilômetros por hora, no máximo.

As tempestades solares têm efeitos na Terra. Durante o fenômeno, eles podem provocar interrupções no serviço de alguns satélites e em redes de eletricidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.