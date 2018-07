Cientistas criam robô que consegue se camuflar em paisagens

Cientistas da universidade de Harvard criaram um robô que tem a capacidade de se camuflar, adotando as cores do ambiente ao seu redor.

Segundo eles, essa tecnologia pode ser útil para equipamentos que precisam operar em espaços públicos sem chamar muita atenção.

O equipamento é feito de borracha siliconada e tubos de plástico. Os tubos são conectados a um sistema que injeta tintas com as cores do ambiente.

A tecnologia também faz o oposto: injeta cores fosforescentes e vivas para destacar o objeto em meio a uma paisagem.

Além disso, os cientistas de Harvard também conseguem controlar a temperatura da tinta, podendo assim camuflar o objeto em imagens feitas com infravermelho.

Este vídeo foi produzido pela American Association for the Advancement of Science (AAAS), o grupo que edita a revista científica Science.