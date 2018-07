Cientistas criam simulador de furacões na Flórida

A temporada dos furações no Atlântico está próxima e, pelo terceiro ano consecutivo, especialistas do governo americano prevêem alguns meses de muito trabalho e potencialmente, muitas mortes. Entre 12 e 16 tempestades estão previstas para este ano, das quais algo entre duas e cinco podem se tornar grandes furacões - do tipo dos que devastaram Nova Orleans e castigaram a Flórida no passado, causando uma destruição avaliada em bilhões de dólares. Há muito pouco que as autoridades podem fazer quando um furacão aparece. Mas agora uma equipe de cientistas e estudantes da Universidade da Flórida está trabalhando em um projeto único para ajudar a proteger as casas e as vidas de milhões de pessoas. A equipe desenvolveu o simulador de furacões portátil mais potente do mundo, uma máquina gigante capaz de reproduzir ventos de mais de 193 quilômetros por hora, além de recriar chuva. "Nós usamos um motor de 2,8 mil cavalos, a força de uma locomotiva, para recriar um campo de vento capaz de envolver uma casa", explica o líder do projeto, Forrest Masters. Ele e sua equipe uniram oito ventiladores industriais e os ligaram a quatro motores a diesel tão potentes que eles precisam de um tanque de água de 19 mil litros só para evitar o superaquecimento. "Esse simulador é nossa primeira tentativa de trazer o furacão para dentro do laboratório, de avaliar as construções, o ambiente urbano e tudo o que pode acabar no caminho de um furacão", diz Masters. Desastre Os cientistas não usam a máquina apenas nas casas cenográficas que são constantemente construídas e derrubadas. Eles usam computadores para calcular e controlar a velocidade do vento criado pelo simulador e monitoram de perto até mesmo o tamanho e volume das gotas de chuva. "Durante muitos anos, nós fomos fazer trabalho de campo depois da passagem de furacões e você certamente se choca com a realidade quando você vê milhares de pessoas que perderam suas casas", diz o gerente de laboratório Jimmy Jeasteadt. "É por isso que estamos aqui, para fazer casas mais fortes para garantir a segurança das pessoas." O simulador foi projetado e construído inteiramente pela equipe da Universidade da Flórida e, apesar de não ser o único simulador do tipo, ele pode fazer coisas que nenhuma outra máquina pode. Ter a habilidade de recriar chuva forte e ventos em alta velocidade permite que os cientistas vejam exatamente o efeito de um furacão nas casas das pessoas. Pouco a pouco, os pesquisadores estão construindo janelas resistentes à água, telhas à prova de ventos e estruturas mais robustas. Masters diz que há também um fator pessoal para alguns dos estudantes trabalhando no projeto. "Os estudantes que trabalham com a gente cresceram em áreas vulneráveis a furacões, é parte da cultura deles, e agora eles estão tendo a chance de voltar e, num ambiente de laboratório, fazer algo sobre o problema." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.