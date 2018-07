Cientistas derrubam mito do 'mau-humor de segunda-feira'

Apesar do conhecido ódio às segundas-feiras, uma nova pesquisa diz que terças, quartas e quintas poder ser igualmente entediantes.

Pesquisadores americanos que fizeram uma enquete com 340 mil pessoas descobriram que o humor delas não é pior na segunda-feira do que em qualquer outro dia da semana, exceto nas sextas-feiras.

A pesquisa revelou entrevistados mais felizes no dia que antecede o fim de semana, o que fortalece a ideia de que a sexta-feira traz "um sentimento especial".

Os autores da pesquisa disseram à publicação Journal of Positive Psychology que a ideia de segundas-feiras horríveis deve ser descartada.

"Os mitos culturais podem estar enfatizando demais os padrões de humor de um único dia da semana", afirmou o professor Arthur Stone, da Stony Brook University, em Nova York, que conduziu o estudo.

A equipe de Stone também diz ter descreditado as afirmações de que a segunda-feira da última semana de janeiro, conhecida como "segunda-feira triste" é o dia mais deprimente do ano inteiro.

Os pesquisadores analisaram dados de uma enquete do instituto Gallup feita por entrevistas telefônicas.

Segundo eles, as pessoas dizem se divertirem mais e terem menos preocupações nas sextas-feiras, sábados e domingos, em comparação com outros dias da semana.

E é este contraste entre o humor do domingo e o de segunda-feira que faz com que o primeiro dia útil seja injustamente julgado, de acordo com Stone.