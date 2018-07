Cientistas descobrem sistema solar semelhante ao nosso

Cientistas descobriram um sistema solar muito parecido com o nosso, no qual as órbitas de todos os planetas conhecidos estão quase no mesmo plano e alinhadas com a rotação da estrela.

Astrônomos já descobriram muitos sistemas solares cheios de planetas exóticos, como "Júpiteres quentes" - gigantes gasosos que orbitam perto de sua estrela - e "super Terras" - astros rochosos com uma a dez vezes a massa de nosso planeta.

No começo deste ano, usando dados coletados pelo telescópio orbital Kepler, da Nasa, cientistas descobriram três planetas circulando uma estrela batizada de Kepler-30, que tem quase o mesmo tamanho e a mesma massa do Sol. Um desses planetas, com um diâmetro cerca de quatro vezes o da Terra, completa uma órbita ao redor da estrela a cada 29 dias; os outros dois, cada um com um diâmetro pelo menos 10 vezes maior que o da Terra, têm órbitas de 60 dias e 143 dias.

Agora, análises detalhadas revelam que as órbitas dos planetas estão alinhadas com uma diferença de poucos graus entre elas, e que os planos dessas órbitas estão alinhados de perto com o plano rotacional da estrela, num paralelo notável com o nosso sistema solar, segundo o estudo publicado na revista Nature.

"Pela primeira vez, podemos investigar um sistema de planetas que se parece com o nosso", disse Roberto Sanchis-Ojeda, astrofísico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Apesar de o sistema Kepler-30 não ser o único conhecido com os planetas orbitando em planos quase alinhados, ele é o primeiro para o qual os cientistas também determinaram o plano em que a estrela mãe gira. / AP / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK