Cientistas desvendam técnica que criou misteriosos 'peixes-macacos'

Cientistas britânicos usaram exames modernos para tentar descobrir o mistério do peixe-macaco.

No começo do século 20, cientistas acreditavam que a relíquia poderia ser uma sereia mumificada. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de um rabo de peixe costurado à parte superior do corpo de um macaco.

Estes objetos estranhos teriam sido obra de artesãos da Ásia nos séculos anteriores. Eles eram vendidos a marinheiros, que os usavam como amuletos da sorte.

Os cientistas da Universidade de St. George e do Museu Horniman de Londres, que possui um desses peixes-macacos, estavam relutantes em dissecá-lo por se tratar de uma antiguidade.

Em 2011 foi feito um exame de raios X no objeto e agora, com uma tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram ver o arame e pedaços de madeira, além das camadas de argila ou gesso, tecido e cola que foram usadas para montar o objeto.

