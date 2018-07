Cientistas dirigem apelo por conduta sustentável Cientistas de prestígio de diversos países apresentaram ontem um conjunto de apelos para evitar crises climáticas, de biodiversidade e de pobreza nos próximos anos. As demandas foram entregues durante encontro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) em Nairóbi, no Quênia.