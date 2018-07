Cientistas divulgam carta com críticas ao Código Florestal

O texto escrito pelos cientistas afirma que a reforma do código, tal como está sendo conduzida, "representa a desregulação do setor do agronegócio com sérios riscos para o meio ambiente e para a própria produção agrícola". E o texto aponta quais são os principais riscos: "a proteção de áreas naturais está sendo consideravelmente diminuída".

Os pesquisadores reconhecem pontos positivos no novo código - como o aumento da proteção ambiental em área urbana, por exemplo -, mas revelam preocupação com temas como a permissão de explorar até 35% dos mangues fora da Amazônia e a inclusão de áreas de preservação permanente no cálculo das reservas legais.