Cientistas do Cern protestam contra corte de R$ 585 milhões nos próximos 5 anos

Centenas de empregados e físicos da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern, na sigla em francês) - entidade que controla o maior acelerador de partículas do mundo - protestaram ontem (foto) diante do principal edifício da organização, próximo a Genebra, contra as reduções no orçamento que causarão "atrasos" nas pesquisas. A manifestação ocorreu enquanto, dentro do prédio, o comitê de finanças do Cern reunia-se para discutir a situação da instituição. O diretor do Cern, Rolf Heuer, apresentou aos 20 Estados membros da iniciativa um projeto de investimento até 2015 com um corte de US$ 333 milhões (R$ 585 milhões).