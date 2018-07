Cientistas encontram fóssil mais antigo da Terra

PARIS

Uma equipe de cientistas afirma ter encontrado micróbios fossilizados que viveram há 3,4 bilhões de anos. Se o dado for comprovado, podem ser os fósseis mais antigos já identificados.

Eles foram achados em rochas sedimentares do oeste da Austrália, local onde as primeiras ilhas começaram a emergir do oceano - por isso, são consideradas as primeiras praias do planeta.

Nesse período, não havia oxigênio e esses micro-organismos se reproduziam graças a compostos de enxofre. Eles estavam incrustados em microscópicos cristais de pirita, de minerais à base de sulfeto de ferro.

Examinando minúsculas fatias das rochas com técnicas modernas, os cientistas encontraram estruturas semelhantes à divisão celular, comprovando tratar-se se material biológico. Foram identificados, em pequenas quantidades, carbono, nitrogênio, fósforo e ácido sulfúrico.

"Temos um boa prova de que havia vida há mais de 3,4 bilhões de anos e de que essas bactérias viviam sem oxigênio", afirmou o Martin Brasier, da Universidade de Oxford, um dos responsáveis pela pesquisa, publicada na revista científica Nature Geoscience.

Evidência. Pesquisadores estimam que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida teria surgido entre 3,5 bilhões e 3,8 bilhões, segundo estudos anteriores. Nessa época, o planeta sofreu um bombardeio de asteroides e havia um intensa atividade vulcânica. A atmosfera era formada por metano e a temperatura dos oceanos permanecia entre 40 e 50° C.

Os cientistas acreditam estar certos sobre a idade dos fósseis, já que as rochas onde os encontraram foram formadas entre dois episódios vulcânicos. "Isso limita a algumas dezenas de milhões de anos o intervalo de tempo no qual eles puderam se formar", afirma Brasier. Até hoje algumas bactérias continuam utilizando mais enxofre do que oxigênio para se reproduzir. /AP