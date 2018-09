Cientistas encontram pegadas de 144 milhões de anos

Paleontólogos da Argentina descobriram o que podem ser as pegadas de dinossauro mais antigas já encontradas no hemisfério sul. A equipe achou mais de 300 pegadas no Vale Icla, na província de Sucre, na Bolívia. Acredita-se que as pegadas tenham em torno de 144 milhões de anos. O paleontólogo Pablo Gallina diz que algumas das pegadas são de um dinossauro adulto e seus filhotes. "Mal podíamos acreditar quando vimos aquilo," diz Gallina. Os cientistas foram levados ao local por um camponês, que percebeu que os buracos na terra poderiam ser pegadas de dinossauros. "As pegadas são 70 milhões de anos mais antigas do que as outras já encontradas," diz o paleontólogo Sebastian Apesteguia. Na época em que esses dinossauros viviam, o Vale Icla era parte de um deserto gigante que ia da América do Sul à África. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.