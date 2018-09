Cientistas encontram sapato mais antigo do mundo com 5,5 mil anos

Cientistas afirmam ter encontrado o sapato de couro mais antigo do mundo: com 5,5 mil anos, ele foi desenterrado por um grupo internacional de arqueólogos na Armênia. No tamanho 37, ele provavelmente pertenceu a um adolescente.

O cientista diz acreditar que as pessoas começaram a usar sapatos muito antes disso, mas essa é a primeira prova de que humanos já eram capazes de fabricar objetos assim.

O sapato foi encontrado em uma vala dentro da estrutura de uma casa. Ele estava abaixo do chão fabricado com argila, debaixo de um vaso de cabeça para baixo. Os cientistas não sabem se os objetos foram escondidos ali ou simplesmente abandonados.

A tecnologia usada pelo ancestral dos sapateiros é simples. Os pesquisadores pediram a um sapateiro irlandês para fazer réplicas.

O artesão diz que o calçado é simples, sua fabricação não exige habilidade, é muito básico. É praticamente um chinelo fechado.

O sapato foi encontrado em buscas arqueológicas por indícios de homens de Neandertal que teriam vivido na região da fronteira com a Turquia e o Irã.