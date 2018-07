Cientistas estudam outros usos para técnica

A terapia para recuperar a visão de pacientes com lesão na córnea é o primeiro resultado de experiências com células-tronco dentárias que vêm sendo feitas desde 2004 pela geneticista Irina Kerkis, do Instituto Butantan, em parceria com o biólogo Alexandre Kerkis e o cirurgião-dentista Humberto Cerruti Filho.

Além do tratamento de outros problemas oftalmológicos, os cientistas estudam o uso dessas células-tronco na reconstrução óssea, regeneração de cartilagens e formação de neurônios. "As pesquisas com tecido ósseo e cartilaginoso estão em fase de testes com animais, mas nenhuma está tão avançada como a para reconstrução da córnea", diz a biomédica Babyla Monteiro.

Banco público. Por enquanto, as pesquisas estão sendo feitas com um banco de dentes de leite criado pelos próprios cientistas. "Recebemos doações de dentistas ou de pessoas que sabem do projeto", relata Babyla. O Instituto Butantan estuda criar um banco público para atender à demanda por células-tronco, caso esses tratamentos se mostrem viáveis.

Para que possa ser aproveitado, o dente de leite tem de ser armazenado em um meio apropriado assim que cai ou é extraído. Em tese, com um único dente seria possível tratar a córnea de vários pacientes. Casos os testes clínicos em pacientes com lesão na córnea sejam bem-sucedidos, o tratamento poderá ficar disponível no SUS.