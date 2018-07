Cientistas exibem robôs que 'imitam' seres vivos

Pesquisadores especializados no desenvolvimento de robôs estão criando novos produtos capazes de reproduzir movimentos de seres vivos.

Os novos andróides muitas vezes surgem por companhias que não estão tradicionalmente associadas à produção de robôs voltados para o mercado doméstico.

A companhia I Robots, fundada por três ex-alunos de ciência da computação do MIT, desenvolve normalmente andróides para o Exército americano.

Baseada na mesma tecnologia usada para criar robôs capazes de desmantelar bombas, a empresa acaba de criar um ''aspirador de pó inteligente'' que é capaz de desviar de pernas de mesa e outros obstáculos.

Os criadores de robôs estão também se inspirando nos movimentos e atributos de animais para desenvolver novos produtos, como um andróide que conta com ''quatro patas'' resistentes que o impedem de deslizar no gelo ou outro que possui sensores similares aos do bigode de um gato.