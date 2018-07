Cientistas iniciam simulação da criação do universo Cientistas dispararam, nesta quarta-feira, os primeiros prótons dentro de um túnel de 27 quilômetros no maior acelerador de partículas do mundo. O lançamento é o maior experimento da história da física para entender a origem do universo. O líder do projeto, Lyn Evans, deu a ordem para lançar os prótons dentro do Large Hadron Collider (LHC), de US$ 3,8 bilhões, no subsolo da fronteira da Suíça com a França. Os cientistas esperam fornecer a força necessária para romper os componentes dos átomos a ponto de ser possível ver como eles são feitos. O início da experiência era largamente aguardado por 9 mil físicos ao redor do mundo que conduzirão experimentos no local. Alguns céticos disseram temer que a colisão dos prótons pudesse provocar o fim do mundo.