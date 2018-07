Cientistas lançam livro sobre Código Florestal A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) lançam no dia 25 um livro com as conclusões de um estudo de dez meses sobre o Código Florestal. O trabalho teve como objetivo oferecer dados e argumentos científicos para subsidiar as discussões em torno das mudanças na lei.