Cientistas pedem regras para pesquisa

Os experimentos científicos que inserem genes ou células de humanos em animais necessitam de novas regras para assegurar que são eticamente aceitáveis e não conduzem à criação de "monstros" como "macacos falantes", afirmou um grupo de pesquisadores da Academia britânica de Ciências Médicas.

Ainda que humanizar a os animais em nome da pesquisa médica ofereça perspectivas valiosas sobre o funcionamento do corpo humano e o desenvolvimento de enfermidades, esse procedimento deve ser cuidadosamente controlado por um conjunto de regras bastante claro, defendem os cientistas.

Os cenários mais extremos, como colocar células cerebrais en macacos para criar indivíduos capazes de falar seguem pertencendo ao campo da ficção científica, mas mesmo assim os pesquisadores pedem atenção ao problema. Cientistas chineses já introduziram células-tronco humanas em fetos de cabra e americanos estudaram a criação de um rato com células cerebrais humanas - mas não foram adiante com essa experiência.

Esse tipo de pesquisa, por suas características controversas, necessita de supervisão especial, segundo os cientistas da academia britânica. Mas, segundo Martin Bobrow, professor de genética médica da Universidade de Cambridge, que coordenou o grupo de trabalho da academia, existem três áreas que suscitam mais preocupação.

As pessoas começas a se preocupar quando se mexe com o cérebro, com as células reprodutivas e os padrões centrais que nos ajudam a reconhecer uma pessoa, como a textura da pele, o formato da face e a capacidade de falar", afirmou. os cientistas defendem que o governo britânico estabeleça um corpo nacional especializado que trate de supervisar essas pesquisas. / REUTERS