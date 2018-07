Cientistas querem publicação de todos os dados obtidos

O diretor do Centro Cochrane do Brasil, Álvaro Nagib Attalah, propõe que estudos clínicos não sejam coordenados por empresas. "Uma agência do governo poderia receber o dinheiro da indústria e contratar uma instituição isenta para realizar a pesquisa clínica: todos os dados seriam públicos", explica. "Em troca, se o fármaco fosse aprovado, a empresa ganharia mais alguns anos de patente." Para o presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Antonio Britto, a proposta geraria burocracia e prejudicaria a criação de novos fármacos.