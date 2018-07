Cientistas registram mergulho de ave que submerge 50 metros

Cientistas da Argentina conseguiram filmar pela primeira vez o mergulho rápido de uma ave marinha da Patagônia, o cormorão imperial.

O vídeo mostra como a ave mergulha 50 metros em apenas 40 segundos, para procurar alimentos.

Para conseguir as imagens, os cientistas colocaram uma câmera pequena nas costas do cormorão, presa com fita adesiva à prova d'água.

Com as imagens, os cientistas do Conselho Nacional de Investigações Científicas da Argentina conseguiram determinar como a ave toma impulso dentro d'água, o número e o tamanho dos peixes que consome e a energia que o cormorão gasta para caçar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.