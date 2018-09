Cientistas revertem calvície em ratos Pesquisadores americanos que estudavam os efeitos do stress sobre os intestinos descobriram que o hormônio fator liberador de corticotropina (FLC), ligado tanto ao stress quanto à calvície, estimula o crescimento capilar. Segundo Million Mulugeta, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, os resultados do estudo, publicados na revista PLoS One, podem ajudar a combater a calvície em humanos. / REUTERS