Cientistas sequenciam o genoma do trigo

Pesquisadores da Universidade de Liverpool decodificaram pela primeira vez a sequência genética do trigo, um dos mais antigos e importantes produtos da agricultura. O objetivo é aumentar a produtividade do cereal e ajudá-lo a enfrentar ameaças do aquecimento global, de doenças e do crescimento populacional.

"O genoma do trigo é o "Santo Graal" dos genomas vegetais", disse Nick Talbot, professor de biociências da Universidade de Exeter. "Vai revolucionar a forma como o cultivamos."

Embora a sequência genética obtida seja um rascunho e variedades diversas de trigo ainda precisem ser analisadas antes que o trabalho tenha efeitos práticos, o pesquisador Neil Hall, um dos responsáveis pelo estudo, diz que os dados darão resultado nos próximos cinco anos. / AP