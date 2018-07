Cientistas serão indenizados em R$ 10 mil

A conversa de Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar (Secirm), com os 30 cientistas resgatados ocorreu domingo, no Hotel Diego Almagro, antes do embarque do grupo de volta ao País.

Não se abordou uma possível indenização às famílias dos dois militares mortos no incêndio: o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o sargento Roberto Lopes dos Santos.

O comandante relatou aos pesquisadores, vinculados às principais universidades brasileiras, a intenção do governo da presidente Dilma Rousseff de, na medida do possível, reembolsá-los pela perda de documentos, dinheiro, aparelhos, roupas e outros bens pessoais em decorrência da destruição pelo fogo na base científica e militar brasileira na Antártida.

Pesquisas. A quantia indenizatória não incluiu valores referentes às pesquisas científicas que vinham sendo desenvolvidas na base brasileira. Alguns avaliados em milhões de dólares, esses trabalhos são considerados inteiramente perdidos pelos cientistas.

De acordo com o contra-almirante, a proposta e o valor da indenização serão encaminhados à apreciação do Congresso Nacional, por intermédio da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar). No entanto, apesar das intenções do governo, ainda não há prazo nem para a votação do pedido nem para o pagamento.

Objetos. Embora não contem mais com os materiais que foram deixados às pressas nos camarotes, os cientistas acreditam que algo ainda pode ser recuperado, especialmente nas instalações mais afastadas do local onde o fogo começou. A base tinha cerca de 2,5 mil metros quadrados, e os camarotes ficavam do lado oposto ao do início do fogo.

O biofísico João Paulo Machado Torres, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chegou em sua casa, em Niterói, cidade na Região Metropolitana do Rio, na madrugada de ontem, vestido com uma camisa cedida por um chileno. Não tinha um tostão no bolso.

Perdeu o passaporte, dinheiro e toda a roupa que levara para a Antártida - na bagagem, havia uma camisa do Fluminense, time pelo qual torce, que acaba de conquistar a Taça Guanabara.

Ao acordar, o cientista recebeu um presente do filho Marcos, de 14 anos: uma camisa tricolor nova. "Não tenho esperança de reaver nada, embora não saiba se meu camarote chegou a ser destruído totalmente." / S.T.