Cientistas sublinham 'lado humano' da baleia

As baleias (na foto, uma beluga)têm faculdades que, até pouco tempo, eram atribuídas só a humanos. Segundo cientistas, elas têm consciência, sofrem e têm uma cultura social. "Por nossas observações, sabemos que muitas baleias grande apresentam os comportamentos mais complexos do reino animal", afirma Lori Marino, neurobióloga da Universidad Emory em Atlanta, nos EUA. Os pesquisadores sublinham as semelhanças na esperança de evitar a liberação da caça do animal. /