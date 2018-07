Cientistas tentam replicar mamute Em março, cientistas da Rússia e Coreia do Sul anunciaram a intenção de clonar um exemplar pré-histórico de mamute que esteve congelado durante 10 mil anos em Iacútia, na Sibéria. Segundo os pesquisadores, as células-tronco do mamute serão transferidas para o útero de uma elefanta, que gestará o feto por 22 meses - a escolha se dá pelo parentesco genético entre os animais. A pesquisa é liderada pelo polêmico cientista sul-coreano Woo-suk Hwang, que em maio de 2005 enganou o mundo ao anunciar uma falsa clonagem de embriões humanos. / B.D.