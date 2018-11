Cientistas testam remédio para tosse à base de chocolate

A teobromina encontrada no chocolate ajuda a combater a tosse

Pesquisadores britânicos afirmam que um componente químico presente no chocolate poderá ser transformado em um remédio para a tosse persistente em breve.

O remédio, que contém teobromina - um ingrediente encontrado no cacao e no chocolate - está em fase final de testes.

Os cientistas dizem que a droga pode estar no mercado dentro de dois anos.

A tosse é considerada persistente quando dura mais do que suas semanas.

Os remédios mais utilizados no combate a este tipo de tosse são opiáceos como xaropes que contêm codeína, um narcótico.

No entanto, a Agência Reguladora de Remédios e Produtos Medicinais (MHRA) do país disse que menores de 18 anos não podem ingerir remédios com este ingrediente.

Vantagens

Segundo os pesquisadores, o tratamento com teobromina não terá o mesmo problema.

E como o composto não tem sabor, o remédio também poderá ser ingerido por quem não gosta de chocolate.

Acredita-se que a teobromina inibe o estímulo involuntário do nervo vago, uma das principais causas da tosse persistente.

A droga, chamada de BC1036, está sendo desenvolvida pela empresa privada britânica SEEK.

Estima-se que todos os anos cerca de 7,5 milhões de pessoas sofram de tosse persistente na Grã-Bretanha.