Cigarro com sabor pode ser proibido nos EUA Duas empresas americanas de tabaco foram à Justiça para tentar impedir que a FDA (agência que regulamenta alimentos, medicamentos e cigarro) proíba a comercialização de cigarros com sabor de menta no país. Conselheiros da agência estão analisando o impacto dos cigarros com sabor à saúde - o relatório final deve ser publicado em março. Para eles, o sabor estimula crianças a começarem a fumar. Para a indústria, há "conflito de interesses e preconceito" da FDA. Estima-se que os cigarros com sabor representem 30% das vendas nos EUA./ REUTERS