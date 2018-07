Cigarro contrabandeado é apreendido no interior de SP Mais de 1,2 milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na manhã deste sábado, 14, pela Polícia Rodoviária na Rodovia Assis Chateaubriand, em Presidente Prudente, no oeste paulista. A carga, com 1,275 milhão de maços, era transportada por três caminhões, duas carretas e um bitrem. Os motoristas foram presos.