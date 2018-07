Cigarros enrolados à mão são mais cancerígenos, diz estudo Fumantes de cigarros enrolados à mão tendem a consumir menos tabaco, mas enfrentam um risco maior de desenvolver câncer de pulmão do que aqueles que fumam cigarros industrializados, descobriu um estudo feito na Noruega com pacientes com câncer de pulmão. A Noruega é um dos últimos países ocidentais que ainda fumam uma quantidade significativa de cigarros enrolados à mão, que respondem por um terço das vendas de tabaco, informou o estudo divulgado nesta quarta-feira. Segundo o estudo conduzido por Heidi Rolke, do Hospital Sorlandet na Noruega, os fumantes de cigarros enrolados à mão "consomem (menos) cigarros e estatisticamente fumam há menos anos". Mas, diz o estudo, cigarros enrolados à mão "são mais cancerígenos, o que resulta em uma maior incidência de desenvolvimento de câncer de pulmão". O documento foi apresentado na Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão em Seul. O câncer de pulmão é um dos cânceres mais comuns no mundo, com mais de 570 mil pessoas na Ásia morrendo a cada ano, ou um a cada minuto. No mundo, ele mata 1,3 milhão de pessoas a cada ano. Mais de 80 por cento dos pacientes que desenvolveram câncer de pulmão, no estudo com 333 pessoas, fumavam principalmente cigarros enrolados à mão. Esse tipo de cigarro tende a ter menos tabaco, mas tem uma quantidade maior de nicotina e alcatrão pois são enrolados sem filtro, disse Rolke. Jonathan Samet, da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, disse que descobertas similares foram documentadas entre mulheres hispânicas, no sudoeste dos EUA, que tendem a enrolar à mão seus cigarros.