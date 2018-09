Cinco agentes penitenciários são presos em Minas

Os agentes são suspeitos de facilitar a entrada de drogas e celulares na Penitenciária de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia identificou o grupo depois que dois homens em uma moto entregaram uma caixa de bombons no presídio, no dia 24 de janeiro. Na caixa estavam escondidos um celular, um carregador e uma porção de maconha. Outros três agentes estariam envolvidos no esquema e estão com mandados de prisão temporária expedidos, mas não foram localizados durante a operação.