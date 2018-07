Cinco assassinatos no carnaval de Minas Gerais

Dois homens foram esfaqueados no Centro de Belo Horizonte. Uma das vítimas, Jonas Pereira dos Santos, de 33 anos, morreu e o outro, não identificado, está hospitalizado. Em Betim, um homem foi assassinado a tiros.

Dois homens foram baleados no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na noite de sábado. Uma das vítimas morreu no local do crime e a outra foi conduzida para um hospital.

Dois assassinatos aconteceram em Contagem. O corpo de um jovem, com cerca de 20 anos e contendo várias perfurações de balas, foi encontrado num local ermo, em meio a um matagal. O outro homicídio foi com Roger Patrick dos Santos, de 30 anos, morto a tiros.