Cinco bingos são fechados em SP após denúncia A Prefeitura de São Paulo reagiu à ofensiva dos bingos e realizou, no fim da tarde de ontem, uma das maiores operações do ano para fechar casas de jogos. Foram lacrados cinco. O Cruzeiro do Sul, na zona norte, e o Interbingo, que está dentro de um shopping na zona sul, receberam lacres e adesivos, indicando a interdição. Os outros tiveram as entradas bloqueadas com malotões de concreto ou foram emparedados. Reportagem de ontem mostrou que pelo menos 12 bingos retomaram as atividades na Grande São Paulo - seis deles na capital. A maioria se filiou à Liga Regional Desportiva Paulista, associação de futebol amador de Campinas que tem autorização judicial para explorar a atividade de jogos de bingo. A Prefeitura de São Paulo, no entanto, não considera válida essa decisão, pois o Município não é parte do processo. Os outros bingos fechados ontem são o Colonial, na zona sul; o Eurobingo, na zona leste; e o Bingo Santo Amaro, na zona sul. Segundo a Secretaria da Coordenação das Subprefeituras, outras casas serão fechadas nos próximos dias. ?Nós vamos manter a fiscalização, porque esses bingos estão igual a vendedores ambulantes e sempre retornam?, disse o secretário Andrea Matarazzo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.