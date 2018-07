Cinco carros são incendiados em favela no Rio Cinco carros foram incendiados hoje na Favela Camarista Méier, no Méier, no Rio. Traficantes e integrantes de uma milícia estariam disputando o controle do território e intensos tiroteios entre bandos rivais teriam ocorrido durante a madrugada, segundo a polícia. Soldados do 3º BPM (Méier) foram informados sobre o fogo e seguiram para a favela, com o apoio de um carro blindado. Segundo os policiais, os veículos incendiados seriam roubados. As informações são da Globonews.