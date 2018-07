Cinco carros são incendiados na Tijuca, no Rio

Os carros estavam parados na rua Barão de Mesquita, esquina com a rua Barão de Itaipu. Segundo a Polícia Militar, há indícios de incêndio criminoso. Testemunhas relataram que um homem suspeito lançou coquetéis molotov nos automóveis por volta das 2h50.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas e a via foi parcialmente interditada. Ninguém se feriu.

O suspeito de lançar os explosivos não foi preso até o momento. A Polícia tenta identificar o responsável pelo incêndio e o que teria motivado o atentado. O caso será registrado na 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel).